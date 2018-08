Usa, poliziotto condannato per omicidio di un teenager di Dallas

Un poliziotto di Dallas, Roy Oliver, è stato riconosciuto colpevole e condannato per l'omicidio di un 15enne nero ad aprile. L'agente aveva sparato contro un'auto con a bordo diversi teenager che si allontanava da una festa: il poliziotto si era difeso dicendo di averlo fatto perché temeva per la vita del suo collega. La vittima, Jordan Edwards, era seduta in auto quando è stato raggiunta dai colpi di pistola.