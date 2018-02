Usa-Messico, scontro sul muro al confine: il presidente Nieto rinuncia alla visita alla Casa Bianca

Durante la telefonata, avvenuta il 20 febbraio, Trump avrebbe affermato di non essere disposto a dire pubblicamente che il Messico non avrebbe pagato le spese per la costruzione del muro.



Secondo quanto riferito da fonti messicane, il tycoon avrebbe perso il controllo durante il colloquio. Fonti statunitensi smorzano tuttavia i toni, descrivendo un presidente frustrato ed esasperato di fronte a quella che ritiene un'irragionevole richiesta da parte di Pena Nieto.



A gennaio il numero uno della Casa Bianca aveva dichiarato che gli Stati Uniti "hanno bisogno del muro al confine per la sicurezza e la difesa del Paese, perché ci aiuti a fermare il massiccio ingresso di droghe dal Messico, il Paese più pericoloso al mondo". Da mesi Trump continua a "rispondere" alle voci di stampa per cui sarebbe stato convinto dal capo di gabinetto, John Kelly, che il muro non sia più necessario. "Senza muro, non ci sarà alcun accordo sull'immigrazione", ha ribadito.