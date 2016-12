Usa, Merkel: "Con vittoria Hillary Clinton bilanciamento di genere"

"Un'eventuale vittoria di Hillary Clinton alle elezioni presidenziali statunitensi rappresenterebbe un bilanciamento di genere fra i leader mondiali". Lo afferma Angela Merkel, che però non si sbilancia in un aperto appoggio dell'ultima ora alla candidata democratica. Quello odierno è "un grande giorno per la democrazia negli Usa, attenderemo con ansia il risultato", ha aggiunto la Cancelliera.