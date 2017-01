Usa leader mondiali della vendita armi, 40 mld di dollari nel 2015

Gli Stati Uniti si confermano maggiori fornitori mondiali di armi. Nel 2015 ne hanno infatti vendute per un valore di 40 miliardi di dollari, seguiti dalla la Francia con 15 miliardi di dollari. E' quanto emerge da uno studio condotto per il Congresso americano e riportato dal New York Times, secondo il quale lo scorso anno sono state vendute complessivamente armi per 80 miliardi di dollari.