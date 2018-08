Usa, la Casa Bianca: risparmio di petrolio non è più una priorità

Con un memorandum diffuso online senza pubblicità, l'amministrazione Trump ha dichiarato che il risparmio petrolifero non è più imperativo per gli Usa. Il documento, che non fa riferimento ai cambiamenti climatici, è stato divulgato a sostegno della proposta del governo di allentare gli standard sui consumi di carburante, e sostiene che la crescita di utilizzo di gas naturale consente di "usare le nostre risorse petrolifere con meno preoccupazione".