Usa, la candidata governatrice allatta nel suo video elettorale

Kelda Roys è una dei nove candidati democratici alla carica di governatore del Wisconsin. Durante la campagna elettorale, si è contraddistinta per il video in cui espone il suo programma politico.



Il filmato mostra la donna intenta a parlare degli obiettivi da realizzare in caso dovesse essere eletta - tra cui l'abolizione del composto chimico bisfenolo A dai biberon - quando, improvvisamente, sente la sua piccola bimba Avalon piangere. E’ l’ora della pappa. La candidata sceglie di non interrompere la registrazione e di allattare la neonata di fronte alla telecamera.



Inizialmente, Kelda pensava di ricevere tante critiche, invece il filmato ha spopolato sul web e ha collezionato tantissimi commenti positivi.