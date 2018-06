Usa, la California potrebbe essere divisa in tre Stati: il voto a novembre

Le votazioni, come detto, si svolgeranno a novembre in concomitanza con le elezioni americane di metà mandato. Principale promotore della divisione californiana in tre Stati è Tim Draper, miliardario della Silicon Valley, finanziatore di start up, che già in passato aveva anche proposto questa possibilità, con una suddivisione addirittura in sei Stati.



Nei piani, il nome California rimarrebbe a identificare le sei maggiori contee costiere, compresa quella di Los Angeles. Della Northern California, comprendente 40 contee da Santa Cruz al confine con l'Oregon, farebbero parte le città di San Francisco e Sacramento, l'attuale capitale. La Southern California sarebbe invece composta da 12 contee, tra cui quelle di Fresno, Orange e San Diego. Con queste modalità, le tre zone conterebbero lo stesso numero di abitanti.