Usa, insegnante sniffa cocaina in classe: un video la incastra

Una storia che ha del clamoroso, quella verificatasi al Lake Central High School di St.John, una scuola superiore dello stato dell'Indiana, negli Stati Uniti. La professoressa d'ingelse Samantha Cox ha atteso che tutti i suoi studenti uscissero dall'aula, dopo la lezione, e, pensando di non essere vista da nessuno, ha comodamente fatto uso di cocaina, senza nemmeno nascondersi troppo. Per sua sfortuna, però, uno degli studenti, tale Will Rogers, l'ha filmata, quindi ha subito chiamato la polizia. L'insegnante, così, è stata arrestata e il caso sta già facendo molto discutere sul web. Gli investigatori hanno, poi, trovato nella sua auto una serie di altri accessori per la droga, tra cui una pipa di vetro e altre due paglie di carta.