Usa, il presidente Donald Trump licenzia il ministro della Giustizia

La sfida di Yates, che ha sollevato dubbi sulla legalità del decreto, arriva a poche ore dalla prima uscita pubblica di Obama da quando ha lasciato la Casa Bianca. Un'uscita per criticare la "discriminazione sulla base religiosa" e per lodare la reazione americana al decreto di Trump.



''In gioco ci sono i nostri valori'' ha detto l'ex presidente. E sulla stessa linea si è schierata Yates, nominata proprio da Obama. ''Fino a che saro' alla guida di questo dipartimento'' il decreto non sara' difeso, ha detto Yates.



''Sono responsabile dell'assicurare che le posizioni assunte in tribunale siano coerenti con l'obbligo solenne dell'istituzione di cercare la giustizia. Al momento, non sono convinta che la difesa del decreto sia in linea con queste responsabilità e non sono convinta che il decreto sia legale''.



La mossa simbolica di Yates, che sarebbe dovuta restare in carica fino alla conferma di Sessions, scatena la reazione di Trump. Il presidente si limita inizialmente a un tweet con cui attacca i democratici per i ritardi nella conferma delle nomine. Poi arriva il licenziamento: Yates ''ha tradito il Dipartimento di Giustizia rifiutando di attuare un ordine messo a punto per difendere i cittadini americani'' tuona la Casa Bianca. Da qui l'ennesima difesa del decreto. ''E' il momento di essere seri nel proteggere il Paese.



Trump rimuove anche il direttore dell'Ufficio immigrazione e dogane - Il presidente americano Donald Trump ha rimosso il direttore dell'Ufficio immigrazione e dogane nominato dal suo predecessore Barack Obama. La Casa Bianca non ha fornito motivazioni della decisione di sostituire Daniel Ragsdale, annunciata poco dopo la rimozione del segretario alla Giustizia ad interim, Sally Yates, per essersi opposta al decreto presidenziale che impone restrizioni agli ingressi negli Stati Uniti. In un comunicato, il segretario alla Sicurezza Interna, John Kelly, ha dichiarato che Ragsdale sarà sostituito da Thomas Homan che "garantirà l'applicazione delle nostre leggi sull'immigrazione nel territorio degli Stati Uniti, per il nostro interesse nazionale".