Usa, furono costrette a togliere il velo islamico: indennizzo a tre donne

L'amministrazione di New York verserà 180mila dollari a titolo di indennizzo a tre donne che erano state obbligate dai poliziotti a togliere il velo islamico in occasione delle foto segnaletica. L'avvocato delle tre donne, che riceveranno 60mila dollari ciascuna, ha parlato di "un passo nella direzione giusta", fatto con "sforzi comuni" per migliorare le modalità usate dagli agenti. Due delle donne erano state arrestate nel 2015, la terza nel 2012.