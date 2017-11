Usa, coppia gay si fidanza con una ragazza

New York, coppia gay si fidanza con una ragazza IPA 1 di 13 IPA 2 di 13 IPA 3 di 13 IPA 4 di 13 IPA 5 di 13 IPA 6 di 13 IPA 7 di 13 IPA 8 di 13 IPA 9 di 13 IPA 10 di 13 IPA 11 di 13 IPA 12 di 13 IPA 13 di 13 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci

Chris è bisessuale. A un certo punto ha proposto al suo compagno Matt di coinvolgere una donna nella loro relazione. Il 28enne, che si definisce "omoflessibile" (preferisce gli uomini, ma è aperto alle donne) si era detto inizialmento contrario. Poi però ha accettato questo "esperimento".



Cait, anche lei bisessuale, è entrata nella loro vita grazie a un'app d'incontri. Benché Matt fosse molto diffidente all'inizio, dopo un po' si è lasciato andare con la ragazza. "All'inizio ero geloso di Cait", ha ammesso il giovane al Sun. E anche Cait ha detto che Chris le piaceva di più quindi era gelosa e infastidita dalla presenza di Matt. "Prima di allora non ero mai stata con due persone contemporaneamente", ha affermato la ragazza. Poi però entrambi hanno trovato il loro posto nella relazione, e si sono amati in tre allo stesso modo. "Adesso quando incontriamo qualcuno spesso dico 'ciao sono Cait e questi sono i miei due fidanzati' e le persone credono che io scherzi", ha detto la 28enne.



Poco tempo fa Matt e Chris si sono sposati e Cait ha celebrato il loro matrimonio. "Volevamo coinvolgerla il più possibile" ha detto Matt. I tre convivono felici e contenti in un monolocale a New York. E sono molto soddisfatti della loro relazione tanto che stanno valutando se, e come, avere un bambino. Anche se Matt ha detto che per il momento "i loro due cani sono sufficienti".