25 febbraio 2015 Usa, condannato all'ergastolo l'ex marine che uccise Chris Kyle "American sniper" Eddie Ray Routh, uccise il cecchino reso famoso dal film di Clint Eastwood e un suo amico nel 2013. La giuria non ha creduto alla difesa che puntava sull'infermità mentale Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

14:36 - La giuria del processo all'ex marine Eddie Ray Routh ha giudicato l'imputato colpevole dell'uccisione di Chris Kyle, il cecchino americano reso famoso dal film "American sniper" di Clint Eastwood, e del suo amico Chad Littlefield. Routh è stato condannato al carcere a vita.

La giuria al processo, nella cittadina texana di Stephenville, ha respinto la teoria della difesa, secondo cui quel giorno, il 2 febbraio 2013, Routh sparò in un poligono di tiro contro Kyle e il suo amico Chad Littlefield, uccidendo entrambi sul colpo, perché affetto da problemi di mente. Una teoria supportata dal banco dei testimoni anche dal un medico, Mitchell Dunn, secondo il quale quando sparò a Kyle e Littlefield, Routh non agì sotto effetto di stupefacenti, ma piuttosto perché aveva problemi mentali. Routh ha sofferto di disturbi da stress post traumatico in seguito alle missioni di guerra in Iraq, e anche ad Haiti dopo il devastante terremoto, che ha compiuto quando era sotto le armi.



L'accusa ha invece mostrato che Routh faceva uso di stupefacenti e beveva alcol in quantità considerevole, ma sapeva ciò che faceva. Fu proprio Kyle a portarlo al poligono il 2 febbraio 2013, quando era impegnato in attività di volontariato per aiutare i veterani.



Durante le sue quattro missioni in Iraq, Kyle, divenuto noto con il soprannome "La leggenda", ha ucciso almeno 162 persone, al punto da guadagnarsi l'appellativo di cecchino più micidiale nella storia dell'esercito americano. Kyle lasciò poi i Seal nel 2009, all'età di 38 anni, e lui stesso ebbe problemi di riadattamento alla vita normale. In seguito all'uscita del film campione di incassi diretto da Clint Eastwood, il processo ha attirato l'attenzione dei media nazionali molto di più di quanto la difesa avrebbe voluto.



L'accusa ha deciso di non chiedere la pena di morte, ma la decisione della giuria si è automaticamente tramutata in carcere a vita per l'imputato, senza di diritto di chiedere la libertà condizionata. Routh morirà dietro le sbarre.



Isis, pubblicato video su cecchino jihadista - I jihadisti hanno pubblicato un video su quello che definiscono come il loro miglior cecchino. Il filmato diffuso, lungo tre minuti, monta ad arte vari momenti nella giornata di un tiratore scelto al servizio dell'Isis. Non viene però sparato neanche un colpo, nonostante vengano ripresi il mirino e un fucile di precisione.