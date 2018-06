Usa, capo 007: "Russia vuole dividere gli Stati Uniti dagli alleati"

"La Russia sta tentando di spaccare l'alleanza atlantica". E' l'allarme lanciato dal capo dell'intelligence Usa, Dan Coats, nel corso di un evento dell'Atlantic Council, nelle stesse ore in cui il presidente Donald Trump invocava un ritorno di Mosca al tavolo del G7. "Stanno provando a influenzare le elezioni di metà mandato negli Usa", ha aggiunto Coats, ricordando come Mosca abbia interferito sulle presidenziali Usa e sulle elezioni in Europa.