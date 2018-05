Usa, bimbo gioca con la pistola e uccide il fratellino di due anni

Un bimbo di quattro anni ha sparato al fratellino di due anni, uccidendolo, con una pistola trovata in casa e scambiata per un giocattolo. La tragedia è avvenuta mercoledì nella Contea di Louisa, in Virginia. Il piccolo, Tyler Aponte, è morto per un colpo al petto. I servizi di emergenza hanno cercato di soccorrerlo sul posto prima di trasportarlo in elicottero all'ospedale dell'Università della Virginia, dove è deceduto.