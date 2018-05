Usa avvertono Assad: dura reazione se attacca nel sudest Siria

L'amministrazione Usa ha avvertito il presidente siriano Bashar al-Assad che non lascerà passare "l'imminente operazione" delle forze militari siriane nella zona di distensione nel sudest della Siria e adotterà "risposte dure e appropriate" in caso di violazione della tregua in questa regione. Lo ha annunciato la portavoce del Dipartimento di Stato Usa Heather Nauert in una nota.