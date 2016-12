Usa, agente bianco picchia studentessa nera: video shock diventa virale

Nuovo episodio negli Stati Uniti che rischia di alimentare la tensione tra polizia e comunità afroamericana. Alcuni studenti di una scuola in South Carolina hanno ripreso, in un video divenuto virale, un poliziotto bianco che in classe afferra per il collo una studentessa nera, la rovescia all'indietro sollevandola di peso dal suo banco e la trascina sul pavimento. Le autorità del South Carolina hanno già avviato le indagini.