Usa 2016, Obama valuta risposte "proporzionali" contro gli hacker russi

Putin: "Isteria sugli hacker per distrarre il pubblico" - Immediata è arrivata la replica del Cremlino. "L'isteria" attorno alla pubblicazione dei dati ottenuti dagli hacker negli Stati Uniti è mirata a "distrarre" l'opinione pubblica, ha detto Vladimir Putin. Il presidente russo ha poi sottolineato che i candidati alla casa Bianca, "sfruttando il tema russo", "avvelenano i rapporti bilaterali". Putin ha ribadito che Mosca lavorerà con ogni leader americano sempre che i leader americani "vogliano lavorare con il nostro Paese".



"Preoccupato per il deterioramento dei rapporti con gli Usa" - La Russia, ha aggiunto Putin, è "preoccupata" per il deterioramento dei legami con gli Stati Uniti ma "non si tratta di una nostra scelta". "Il dialogo con gli Usa - ha ribadito - praticamente non c'è. L'amministrazione Usa formula quello che le serve e poi insiste che sia eseguito. Ma questo non è un dialogo, è un diktat. E' così su quasi ogni questione".



Lavrov: "Accuse a Mosca sono ridicole" - Anche secondo il ministro degli Esteri russo Sergei Lavror, sono "ridicole" le accuse a Mosca di interferire nelle elezioni Usa, anche perché non è stata mostrata "una singola prova" a sostegno di queste accuse. Per Lavrov è comunque "lusinghiero avere questo tipo di attenzione per una potenza regionale, come il presidente Obama ci ha definito tempo fa".



In dieci anni +770% ricerche sull' "essere hackerati" - Intanto, con la crescita della popolazione connessa a internet, aumenta anche la domanda di sicurezza online: nell'ultimo decennio su Google sono schizzate le ricerche degli italiani sull' "essere hackerato" (+770%), sul cambio della password (+500%) e sulla localizzazione del cellulare (+300%).