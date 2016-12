Uragano Matthew: 34 morti negli Usa, 18 solo in North Carolina

Sale a quota 34 il bilancio dei morti provocati dall'uragano Matthew negli Stati Uniti: la Florida ne conta nove, ma lo Stato più colpito è il North Carolina, dove 18 persone hanno perso la vita per cause legate all'uragano, in molti annegati a bordo di automobili trascinate via dall'acqua. Ad Haiti Matthew ha lasciato dietro di sè oltre 500 morti. Intanto un altro uragano, Nicole, si è riformato sull'Oceano Atlantico e punta verso le Bermude.