Ultimatum Turchia a Ue: esenzione dai visti entro ottobre o salta accordo sui rifugiati

Se i cittadini turchi non saranno esentati dal visto per entrare nell'Unione europea entro il mese di ottobre, la Turchia non riconoscerà più la convenzione con Bruxelles sui rifugiati, firmata a marzo . A lanciare l'ultimatum a Bruxelles è il ministro degli Esteri turco, Mevlut Cavusoglu , in una intervista al giornale tedesco "Frankfurter Allgemeine Zeitung".

Secondo il capo della diplomazia turca, la convenzione sui rifugiati "funziona perché la Turchia ha intrapreso misure serissime", compresa la lotta contro i trafficanti di uomini. Ma tutto questo, ammonisce Cavasoglu, "dipende dall'esenzione dei visti per i nostri cittadini, prevista anche dall'accordo del 18 marzo".



Ankara: "Nessuna minaccia ma è arrivato il momento di avere un termine" - Il ministro dice che la sua "non è una minaccia", ma puntualizza: "Se non si arriva alla liberalizzazione dei visti dovremo ricusare l'accordo sui rifugiati". Per questo, Ankara si aspetta "un termine fisso", a partire dal quale i turchi non avranno più bisogno del visto per entrare in Ue: "Può essere inizio o metà ottobre, ma ci aspettiamo una data fissa", conclude.



Ue: "Se Ankara vuole lo stop ai visti rispetti i criteri" - Rapida la risposta della Commissione Ue. "Il presidente Juncker è stato molto chiaro in numerose occasioni, se la Turchia vuole la liberalizzazione dei visti, deve soddisfare i criteri", ha fatto sapere un portavoce. "Priorità della Commissione è assicurare la piena attuazione" dell'intesa Ue-Turchia. "Ci aspettiamo sia la stessa cosa da parte del nostro partner. La tempistica finale dell'abolizione dipenderà sia da quando la Turchia ultimerà il lavoro, sia da quando i co-legislatori prenderanno la decisione finale".