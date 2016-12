Ucraina, Merkel: "Tregua violata"

In una telefonata con Vladimir Putin e Francois Hollande, Angela Merkel ha messo in guardia il presidente russo dalle violazioni degli accordi di pace di Minsk. La cancelliera, secondo quanto ha riferito una portavoce, ha sottolineato "l'inquietante numero di violazioni". Ha poi ribadito che sono irrinunciabili il rispetto della tregua in tutti i "tratti del fronte e un ritiro completo delle armi pesanti".