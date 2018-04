Uccise e stuprò 11 donne, condannato a morte "Jack lo Squartatore" cinese

Si chiama Gao Chengyong il 54enne che per anni ha stuprato, torturato e ucciso undici donne e minori, tra cui una bambina di 8 anni. La sentenza della Corte intermedia del popolo di Baiyin ha condannato l'uomo per omicidio, furto, stupro e mutilazione di cadaveri. Gao, infatti, infieriva sui corpi delle vittime anche quando erano già defunte. In alcuni casi tagliava le mani, in altri le orecchie o le parti intime.



Il 54enne padre di famiglia, dalla vita apparentemente tranquilla, è stato scoperto per caso. Infatti, quando un suo lontano parente fu arrestato per reati non collegati, le analisi del Dna evidenziarono un collegamento con gli omicidi e dopo ulteriori indagini, gli inquirenti arrivarono a trovare il vero colpevole, incasellando tutti i pezzi di questo tragico puzzle.