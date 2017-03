Uccidono rinoceronte per rubargli il corno, orrore allo zoo di Parigi

L'animale, prima dell'amputazione, è stato freddato con tre colpi d'arma da fuoco alla testa. Il giornale riferisce che uno dei killer ha forzato il portone, situato sul retro dello zoo, prima di penetrare nell'edificio che ospita tre rinoceronti. "E' possibile che non abbiano avuto il tempo di attaccare le altre bestie", dice una fonte vicina all'inchiesta. Un corno di rinoceronte vale tra i 30mila e i 40mila euro.



In Cina gli vengono addirittura riconosciute proprietà afrodisiache. Secondo la stampa francese, pare sia la prima volta che accade una cosa del genere in uno zoo d'Europa. In genere, i ladri sottraggono le corna nelle vendite all'asta o in altri luoghi di esposizione. Vince era arrivato nel parco di Thoiry nel 2015. Nessuno si sarebbe mai immaginato una fine del genere.