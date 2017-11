Twitter, l'account del presidente Trump disattivato per 11 minuti: sabotaggio dei dem?

Chi ha preso alla lettera l'invito dei democratici all'indomani della strage di Manhattan rivolto al presidente Usa Donald Trump di "smettere di twittare"? Fatto sta che per 11 minuti l'account del social network @realDonaldTrump è stato disattivato. Il "sabotaggio", secondo il sito di microblogging, sarebbe opera di un addetto al costumer care al suo ultimo giorno di lavoro. Non se ne conosce l'identità e si indaga per capire se l'atto sia stato intenzionale o meno.