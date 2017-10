Twitter, Trump supera il Papa: è lui il leader in carica con più followers

Più followers di Papa Francesco . È il grande sorpasso di Donald Trump , che ora è il leader in carica con più seguaci su Twitter . L’account @realDonaldTrump - che il presidente degli Stati Uniti utilizza quotidianamente per diffondere i suoi messaggi - ha raggiunto, infatti, i 40 milioni di followers, sorpassando i 39,5 complessivi dei nove diversi account (in varie lingue) @pontifex . Questi i dati resi noti dall’azienda di pubbliche relazioni Burson-Marsteller e riportati da Politico.

La classifica - Sul podio anche il primo ministro indiano, Narendra Modi, che si piazza al terzo posto con 35 milioni di followers sul suo account ufficiale @narendramodi. La ricerca è stata condotta su 890 account. Tutti appartenenti a leader mondiali.



Le conquiste di Trump non sono finite. The Donald si aggiudica anche il quinto e sesto posto nella classifica di popolarità assoluta su Twitter con, rispettivamente, @potus (quello del presidente Usa, con 20,5 milioni di followers) e @WhiteHouse (Casa Bianca, con 15,6 milioni di seguaci).



Obama ancora in testa - Tuttavia, Trump continua ad avere meno followers del suo predecessore Barack Obama, il quale, dalla fine del suo mandato, ha guadagnato ulteriori seguaci. L’account dell’ex presidente ne conta, infatti, 95,6 milioni. Quasi come gli amatissimi Katy Perry e Justin Bieber, i cui followers superano i 100 milioni.