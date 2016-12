Tv di Israele: "Il Vaticano è il prossimo obiettivo dei terroristi dell'Isis"

12:32 - I servizi segreti americani hanno avvertito il Vaticano che la Santa Sede è il prossimo bersaglio negli obiettivi della lista dell'Isis. Lo ha riferito in apertura del telegiornale la tv di Stato israeliana Canale 1, che non ha fornito altri dettagli. Il capo della Digos, Diego Parente, commenta: "L'allerta è massima, ma non c'è al momento nessun riscontro sulle minacce al Vaticano".

Minaccia resa nota in tv - La notizia "esclusiva" sul Vaticano, senza ulteriori specifiche, che ha aperto il telegiornale, è dell'esperto di questioni mediorientali di Canale 1 Oded Granot. Successivamente è stata ripresa in un tweet da Ayala Hasson, che è la direttrice del tg.



Gli 007 italiani: "Vaticano possibile obiettivo ma no segnali" - Il Vaticano è un "possibile obiettivo" dell'Isis ma al momento "non ci sono segnali concreti" che possano far pensare ad un attacco. Lo si apprende da fonti dell'intelligence italiana alla quale Mossad e Cia avrebbero inviato nei giorni scorsi informative in cui si analizzano i possibili scenari, senza però indicare elementi concreti di rischio.