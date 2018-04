Il cadavere trovato dalla polizia turca, nei pressi della zona storica del palazzo di Topkapi, è stato portato sulla riva del quartiere di Sarayburnu dalla corrente del mare. L'uomo era partito per la Turchia il 12 marzo dall'aeroporto della Malpensa. Dal 14 marzo la famiglia non aveva avuto più notizie. Il padre che si trova a Istanbul ha chiesto il massimo riserbo sulla vicenda.



La procura di Roma ha aperto un'indagine per omicidio in relazione alla morte di Alessandro Fiori. I magistrati attendono una prima informativa su quanto accaduto. La polizia turca non esclude il suicidio.