Turchia, Erdogan: reintrodurre la pena di morte. "Gulen? Come Bin Laden"

Il presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, ribadisce di essere pronto a ratificare la reintroduzione della pena capitale, se il Parlamento la approverà. "La pena di morte c'è negli Stati Uniti, in Russia, in Cina e in diversi Paesi nel mondo - ha detto -. Solo in Europa non c'è". Erdogan ha poi definito l'imam e magnate Fethullah Gulen, un "terrorista come Bin Laden. Intervistarlo è come intervistare Osama quando le torri gemelle sono state attaccate".