Turchia, Erdogan: cacceremo i curdi dal resto di Siria e Iraq, ora puntiamo su Kobane

I turchi, dopo Afrin, puntano su Kobane, la città simbolo della rivincita curda contro l'Isis. Erdogan ha quindi ricordato che, a due mesi dall'inizio dell'operazione militare "Ramoscello d'ulivo", sono saliti a 3.622 i miliziani curdi dell'Ypg e dell'Isis "neutralizzati" (uccisi, feriti o fatti prigionieri). Inoltre, ha aggiunto, "abbiamo invitato Baghdad a risolvere il problema" del Pkk curdo. "Se non accadrà, interverremo anche a Sinjar", nel nord Iraq. "Una notte potremmo entrare a Sinjar all'improvviso", ha concluso il leader turco, rievocando la stessa espressione usata prima dell'intervento militare ad Afrin.



Mogherini: preoccupata da ciò che sta accadendo - "Sono preoccupata" per la situazione ad Afrin. "Abbiamo valutato fin dall'inizio che l'escalation militare, e le attività militari non direttamente mirate contro Daesh o Al-Nusra dovessero essere assolutamente evitate, perché il lavoro comune doveva puntare a distendere le attività militari e non ad accrescerle". Lo ha affermatol'Alto rappresentante dell'Ue Federica Mogherini a margine del consiglio Esteri dell'Ue, rivolgendo un appello alla "coerenza" a Turchia, Russia e Iran, i tre garanti del processo di Astana. "Se si lavora alle zone di distensione, ci si aspetta che si lavori a quello e si garantisca che questo è ciò che accade sul terreno", ha aggiunto Mogherini.