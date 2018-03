In precedenza le autorità turche e i ribelli loro alleati avevano fatto sapere di aver preso il controllo di diversi quartieri della città. L'ingresso nell'enclave curda è avvenuto attraverso due offensive congiunte da est e da ovest.



L'offensiva turca contro l'enclave curda di Afrin va avanti da circa due mesi e ha costretto all'esodo almeno 150mila civili. Secondo l'Osservatorio Nazionale per i diritti umani, i turchi avrebbero colpito il principale ospedale della città, uccidendo almeno dieci persone tra cui due donne incinte, ma Ankara ha negato.



Curdi: "Libereremo Afrin" - La guerra contro "l'occupazione turca entra in una nuova fase". Lo ha affermato un alto funzionario curdo-siriano, Othman Sheikh Issa. D'ora in avanti si passerà dallo scontro diretto alla guerriglia, "colpire e scappare", fino alla liberazione, ha aggiunto, precisando che le milizie curde che resistono "si trasformeranno in un incubo continuo" per i turchi e le truppe siriane loro alleate.