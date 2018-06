Trump: "Perseguire a ogni costo chance di pace con Corea del Nord"

"Il nostro mondo ha visto abbastanza conflitti. Se c'è una possibilità di pace, se c'è una possibilità di mettere fine all'orribile minaccia di un conflitto nucleare, allora dobbiamo perseguirla a tutti i costi". Lo ha detto Donald Trump in un video messaggio realizzato per difendere la firma del documento con il leader nordcoreano Kim Jong Un sulla denuclearizzazione, oggetto di critiche per la mancanza di tempi e modalità per realizzarla.