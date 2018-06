Trump: "Non appoggiamo più il comunicato finale del G7"

Sorpresa Trump. Il presidente americano ha scritto in un tweet che gli Stati Uniti non avallano più il comunicato finale del G7 dopo le dichiarazioni false di Trudeau. "Stiamo pensando a dazi sulle auto importate in Usa", ha aggiunto il tycoon attaccando duramente il premier canadese Justin Trudeau, definendolo "molto disonesto e debole" per aver definito, nel corso della sua conferenza stampa finale del G7,"un insulto le tariffe Usa".

"Visto che il Canada sta caricando tariffe massicce sugli agricoltori, sui lavoratori e sulle società americane, ho dato istruzione di non sostenere il comunicato finale", ha quindi scritto Trump, affermando anche che i dazi Usa "in risposta al premier canadese saranno del 270% sui latticini".



La frase di Trudeau che ha scatenato l'ira di Trump - "Noi canadesi siamo gentili, siamo ragionevoli, ma non ci faremo maltrattare": questa la frase pronunciata dal premier Trudeau che ha fatto infuriare Trump, che in un tweet ha scritto che ritirera' l'appoggio Usa al comunicato finale del G7. Trudeau, durante la sua conferenza stampa a Charlevoix ha criticato duramente i dazi su acciaio e alluminio decisi da Trump contro Canada, Messico ed Europa. "Ho detto direttamente al presidente americano - ha affermato Trudeau - che i canadesi non lasceranno facilmente che gli Stati Uniti vadano avanti con tariffe significative contro la nostra industria dell'acciaio e dell'alluminio. E non lasceranno che questo avvenga per presunti motivi di sicurezza nazionale dopo che i canadesi dalla prima guerra mondiale in poi si trovano spalla a spalla con i soldati americani in terre lontane dove ci sono conflitti. Per noi - ha concluso Trudeau - questo è un insulto".