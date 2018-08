Trump contro Cohen: "Non ingaggiatelo se cercate un buon avvocato"

Donald Trump reagisce con durezza alle accuse del suo ex avvocato Michael Cohen, che dice di avergli chiesto di pagare il silenzio di due donne su presunte relazioni con lui per evitare danni in campagna elettorale. "Se state cercando un buon avvocato - scrive su Twitter -, non rivolgetevi a lui". Esprime invece rispetto per il capo della campagna elettorale Paul Manafort che, dice, "si è rifiutato di inventare storie per accordarsi con gli inquirenti".