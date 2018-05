Trump: "Catturati i cinque leader dell'Isis più ricercati"

L'intelligence irachena ha confermato la notizia degli arresti, ma non ha fornito alcun dettaglio sul ruolo avuto da americani e turchi. I leader dell'Isis arrestati sono Saddam Al-Jamal, Omar Shahab Al Karbouli, Issam Al Zawbaie, Mohammed Al Qadir e Ismail Alwaan Al Ithawi, conosciuto come Abu Zeid Al Iraqi. Ithawi, descritto dalle autorità irachene come un alto consigliere del leader dell'Isis, Abu Bakr al-Baghdadi, viveva in Turchia. Le autorità turche avrebbero arrestato Ithawi lo scorso 15 febbraio, consegnandolo poi all'Iraq.



L'intelligence irachena e statunitense avrebbero poi, per settimane, interrogato Ithawi, ottenendo informazioni sulla posizione di altri leader dell'Isis. La coalizione guidata da Washington ha usato queste informazioni per lanciare un raid, a metà aprile, nel distretto di Deir el-Zour, in Siria, in cui sono morti 39 presunti membri dell'Isis.



Poi, costretto sempre dall'intelligence, Ithawi ha contattato diversi miliziani dell'Isis che si nascondevano in Siria, convincendoli a varcare il confine. Le autorità irachene li hanno arrestati non appena sono entrati nel Paese.