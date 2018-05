Trump alla Merkel: "Fermate gasdotto con la Russia"

Se l'Europa vuole evitare una guerra commerciale con gli Stati Uniti, deve fermare "il progetto con la Russia per la realizzazione del gasdotto Nord Stream 2". Questo, secondo quanto riporta il Wall Street Journal, l'ultimatum che l'amministrazione Trump avrebbe lanciato all'Ue. In particolare il presidente americano avrebbe fatto pressioni in questo senso sulla cancelliera tedesca Angela Merkel durante la recente visita alla Casa Bianca.