Trump, al vaglio la separazione tra madri e bimbi clandestini negli Usa

La decisione, se presa, sarebbe la fine di quella pratica del "catch and release" (arresta e rilascia) che più volte Trump ha denunciato.



Secondo quanto riporta la Reuters, la svolta permetterebbe al governo di tenere dietro le sbarre i genitori che entrano illegalmente negli Usa fino a che non sapranno se verranno rimpatriati o se potranno essere ascoltati per la richiesta di asilo. I figli verrebbero anch'essi trattenuti e affidati ai servizi sociali del ministero della sanita' in attesa di essere presi in custodia da un parente che vive negli Stati Uniti o di un tutore statale.



Attualmente le famiglie di immigrati irregolari in attesa di conoscere il loro destino vengono rilasciate in tempi brevi e viene permesso loro di rimanere unite sul suolo statunitense fino a che il loro caso non viene risolto.



Verso assunzione 15mila nuovi agenti - Inoltre l'amministrazione Trump ha in programma l'assunzione di ulteriori 15mila agenti per rafforzare la lotta all'immigrazione irregolare. Lo riporta la Cnn, citando fonti del dipartimento della Sicurezza nazionale. In particolare, la Casa Bianca vuole assumere 10mila nuovi agenti dell'Immigration and Customs Enforcement (Ice), l'agenzia federale a cui nelle ultime settimane è stata ordinata un'escalation nei raid contro i migranti irregolari, e altri 5mila agenti del Customs and Border Protection, l'agenzia addetta al controllo degli ingressi negli Usa.



L'ultima massiccia ondata di assunzioni nelle due agenzie risale all'amministrazione di George W. Bush, che assunse 7mila agenti tra il 2006 e il 2009.