Traffico migranti, Ue: missione Sophia prorogata fino al 2018

Il Consiglio Ue ha prorogato fino al 31 dicembre 2018 il mandato di "Sophia", la missione navale europea che si occupa di contrasto al traffico di migranti nel Mediterraneo, come segno di apertura alle richieste dell'Italia. "In via prioritaria - spiega l'Alto rappresentante Mogherini - inizieremo nei prossimi giorni la revisione del piano operativo per includere nuovi compiti". Tra questi il rafforzamento della "responsabilità condivisa tra gli Stati".