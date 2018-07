Thailandia,torna a piovere su area grotta:primo ragazzo in movimento

Sull'area attorno alla grotta Tham Luang è ricominciato a piovere in modo insistente, anche se non con la tipica violenza dei monsoni. Un'eventuale salita del livello d'acqua all'interno potrebbe complicare e allungare i tempi delle operazioni di recupero. Il primo dei 12 ragazzi intrappolati ha intrapreso il viaggio di uscita: ci vorranno circa 11 ore, se tutto andrà bene, per raggiungere il campo base.