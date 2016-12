06:18 - Sparatoria in un ospedale militare di El Paso, nel Texas: il bilancio è di due morti. Un uomo armato è entrato nella la clinica per i reduci, nel complesso dove si trova anche il William Beaumont Army Medical Center, uccidendo un medico e poi suicidandosi. Non è ancora noto il movente, ma sul posto è presente l'Fbi che sta procedendo all'interrogatorio di almeno 100 testimoni per ricostruire la dinamica della vicenda.