Terrorismo, il vademecum del governo francese: ecco cosa fare in caso di attentati

Un piccolo manuale per spiegare ai cittadini come reagire in caso di attentato terroristico. Lo ha diffuso il governo francese, che ha deciso di esporlo in tutti luoghi pubblici, dagli stadi ai teatri, dalle stazioni agli aeroporti. Poche e semplici regole d'oro che potrebbero diventare davvero preziose. Fra i consigli dell'esecutivo transalpino quello di fuggire dal luogo dell'attacco . Se non ci si riesce, meglio togliere la suoneria dei cellulari e tentare di nascondersi . Se non ci si trova all'esterno, la raccomandazione è spegnere le luci e tentare di barricarsi.

Chi è sufficientemente al sicuro viene invitato a chiamare le forze dell'ordine e "obbedire" alle istruzioni ricevute. Per esempio, all'arrivo dei soccorsi, l'imperativo è evitare gesti inconsulti o movimenti di panico. Ma tenere le braccia alzate se non si vuole incorrere nel rischio di passare per pericolosi terroristi.



Nel manuale ci sono infine indicazioni per la vita di tutti i giorni. Come quella di "controllare le uscite di sicurezza" non appena entrati in una brasserie. Ai cittadini viene inoltre chiesto di "non divulgare informazioni sugli interventi delle forze dell'ordine" o notizie "non verificate su internet e nei social network".