Terremoto in Messico, quattro bambini salvati da un asilo crollato

Continuano le operazioni di soccorso a seguito del terribile terremoto che ha scosso il Messico. Molte le vittime e tanti anche gli edifici crollati, come la scuola elementare dove hanno perso la vita almeno venti bambini, mentre altri risultano ancora dispersi. Nonostante la tragedia, ci sono anche momenti in cui gli sforzi vengono premiati e da un'altra struttura collassata sono stati estratti sani e salvi quattro bambini. La popolazione non perde le speranze e si adopera senza sosta per salvare chiunque ne abbia bisogno. Assieme alle richieste di aiuto, sui social network sono anche stati postati gli ospedali dove si trovano i feriti, oppure si è ricordato ai volontari di portare medicine per le vittime e fonti di luce per aiutare i soccorritori nel loro lavoro.