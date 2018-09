Tajani a Bannon, ex consigliere Trump: se vuoi fine Ue, torna a casa

"Sono un sovranista europeo. Quando arriva un signore come Steve Bannon a dirci cosa dobbiamo fare per distruggere l'Europa, allora dico: 'Caro signor Bannon tornatene a casa, se vuoi fare il turista, fai il turista, meglio che stai zitto'". A dirlo il presidente del Parlamento europeo, Antonio Tajani, attaccando duramente l'ex consulente di Donald Trump. Bannon ha lanciato "The Movement", un nuovo progetto politico per radunare i populisti europei.