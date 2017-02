Svolta del Marocco: liberi di lasciare l’Islam, no pena di morte

In Marocco chi vuole uscire dall'Islam non rischia la condanna a morte. Il Consiglio superiore degli Ulema, massima autorità religiosa del Paese, apre infatti alla possibilità di conversione ad altre religioni. Secondo una precedente fatwa del 2012, i marocchini colpevoli di apostasia sarebbero dovuti essere puniti con la morte. Una regola comune per i Paesi musulmani, ma non effettivamente applicata da tutte le norme giuridiche in vigore.