Svizzera, video shock per la sicurezza stradale: attenzione agli smartphone

Camminare per strada mandando messaggi, ascoltando la musica e senza mai staccare lo sguardo dal cellulare. Abitudini che sono ormai ampiamente diffuse e che causano ogni anno un numero sempre più elevato di incidenti. Proprio per contrastare la dipendenza da smartphone, la polizia svizzera ha lanciato "The Magic Trick", una nuova campagna di prevenzione che per catturare l'attenzione fa affidamento su un video shock. Jonas, 24 anni, è un ragazzo come tanti che non rinuncia a usare il suo telefono nemmeno quando è nel traffico. Così, arrivato all'incrocio, non si accorge dell'auto che sta sopraggiungendo. Un tema classico per la prevenzione istituzionale degli incidenti, ma che nella realizzazione del filmato ha un forte impatto. Un'idea shock che fa discutere, ma forse proprio questo era lo scopo delle autorità elvetiche. Il messaggio è chiaro: tenere in tasca il telefono quando si cammina per strada. Perché questo vizio innocuo anche se fastidioso può trasformarsi in un incubo.