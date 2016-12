Svezia, Carlo Filippo convola a nozze con l'ex modella hot: Sofia diventa principessa

Il principe Carlo Filippo di Svezia e la commoner Sofia Helqvist, ex star della tv e modella erotica, convolano a nozze a Stoccolma per quello che è stato definito il matrimonio dell'anno della casa reale svedese. Carlo Filippo è il terzo in linea di successione della corona svedese ed è anche l'ultimo dei figli del re Carlo Gustavo XVI a convolare a nozze.