6 aprile 2015 Svelati i segreti della Casa Bianca: dalle sfuriate di Hillary ai bagni di Jfk Il personale di servizio della White House racconta in un libro cosa è accaduto all'interno delle "mura presidenziali"

21:04 - Le sfuriate tra Bill e Hillary, i bagni nudo in piscina di John Fitgerald Kennedy, le docce alle parti intime di Lyndon Johnson. Ne hanno viste e sentite tante le pareti della residenza più famosa d'America: la Casa Bianca. Ma se i muri non parlano, questa volta ha rotto il silenzio il personale di servizio dei presidenti, le cui testimonianze sono state raccolte in un libro "The Residence: Inside the Private World of the White House".

Tra gli intervistati dalla giornalista Kate Andersen Brower, autrice del libro, ci sono chef, camerieri, maggiordomi, giardinieri, tutti ex dipendenti, ad eccezione di uno ancora in servizio, che hanno deciso di infrangere la regola della riservatezza e rivelare dettagli intimi degli inquilini presidenziali.



La sfuriata di Hillary dopo l'affaire Lewinsky - E hanno raccontato ad esempio quando Hillary, dopo essere andata su tutte le furie per lo scandalo di Monica Lewinsky, prese Bill a librate, e in modo talmente pesante da costringerlo a farsi mettere dei punti in testa. La scusa ufficiale fu che il presidente si era fatto male sbattendo contro la porta mentre andava in bagno nel cuore della notte. Una versione che non convinse nessuno.



Sembra inoltre che Bill e Hillary fossero anche noti per le loro sfuriate violente. "La coppia a volte litigava in modo piuttosto forte - scrive la Brower - sconvolgendo il personale con parolacce, mentre altre volte c'erano periodi di silenzio tombale".



Le scappatelle di Jfk - Tra i presidenti famosi per le proprie scappatelle, non poteva mancare Kennedy, il quale, approfittando dell'assenza di Jackie se la spassava anche con le segretarie e in particolare sembra che amasse fare il bagno nudo in piscina. Inoltre, quando la First Lady era via il personale cercava accuratamente di evitare il secondo piano della Casa Bianca, ma ogni tanto non ci riusciva e una volta - scrive la Brower - si vide una donna nuda uscire dalla cucina.



Le docce bollenti di Lyndon Johnson - Lyndon Johnson invece aveva letteralmente un'ossessione per le docce d'acqua calda con getti potenti. Prima di andare alla Casa Bianca, nella sua abitazione Johnson si era fatto installare una doccia speciale con bocchette che mandavano acqua in tutte le direzioni. Una di queste era destinata al suo pene, che lui aveva soprannominato "jumbo" per ragioni facili da indovinare.



Il personale della Casa Bianca fu costretto a mandare una squadra a casa del presidente per studiare la doccia e per replicarla ci vollero decine di migliaia di dollari. Johnson pretese che le spese fossero a carico della Difesa e apparissero sotto il capitolo "fondi classificati per la sicurezza".



Obama e la canzone per festeggiare la vittoria - E su Barack Obama, un usciere racconta che durante la prima notte alla Casa Bianca, sentì il neopresidente esultare affermando: "Ce l'ho fatta, ce l'ho fatta", e poi la musica ad alto volume, un brano di Mary J. Blige. "Come partì Real Love - si legge - il presidente disse all'usciere: scommetto che non hai visto nulla di simile prima in questa casa, vero?".