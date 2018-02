Sud Carolina, sotto effetto di droghe 20enne si cava gli occhi

Sotto l'effetto di droghe pesantissime, Kaylee Muthart, 20enne di Anderson in Sud Carolina, si è cavata gli occhi davanti a una chiesa. L'episodio da film dell'orrore che ha sconvolto la comunità locale è avvenuto il 6 febbraio, ma è stata la madre della ragazza a diffondere la notizia per mettere in guardia i giovani dal pericolo delle sostanze stupefacenti. La famiglia ha iniziato una raccolta fondi per donare alla 20enne un cane guida.