Strage Usa, ipotesi terrorismo: killer si era "radicalizzato"

La radicalizzazione di Farook, spiegano le stesse fonti investigative, potrebbe aver contribuito insieme ad altri motivi (come una controversia sul posto di lavoro) ad accendere la miccia che ha portato alla strage.



Jihadisti festeggiano in arabo -Gli estremisti hanno scritto diversi messaggi, tutti in arabo: "Tre leoni ci hanno fatto diventare orgogliosi", e ancora "Le strade della California sono piene di soldati con armi pesanti, l'America sta bruciando". Poi hanno aggiunto: "Il nostro dio è grande, e questo inferno è suo volere". Va detto che nessuna rivendicazione dello stato islamico è giunta finora.



Fbi tratta caso come terrorismo - L'Fbi sta trattando la sparatoria di San Bernardino come un caso di terrorismo. Lo riporta il New York Times.



Polizia: tubo bomba non è esploso - Il malfunzionamento di un telecomando avrebbe evitato l'esplosione di un 'tubo-bomba' sul luogo della strage di san Bernardino, in California. Lo ha detto il capo della polizia locale. In casa dei due killer sono stati trovati altri 12 ordigni del genere, insieme a un vero e proprio arsenale tra cui oltre 5.000 proiettili. In tutto i due killer hanno esploso nella sala della strage 75 colpi, ma avevano con sé oltre 1.600 proiettili. Contro di loro gli agenti hanno esploso 380 colpi, crivellando di colpi l'auto su cui erano in fuga.