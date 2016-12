Strage Parigi, identificata la "mente": è il capo jihadista Abdelhamid Abaaoud

Abaaoud viveva a Molenbeek-Saint-Jean e, dopo essere fuggito in Siria, ha fatto perdere del tutto le sue tracce dall'inizio del 2015. Il suo intento era quello di unirsi alle milizie del Califfato, come ha riferito lui stesso a Dabiq, la "rivista" in inglese dell'Isis. Secondo quanto riporta la stampa belga, almeno due dei terroristi di Parigi erano amici di Abaaoud, autori di piccoli crimini a Bruxelles tra il 2010 e il 2011.



Noto anche con lo pseudonimo di Abu Omar al-Baljiki, Abdelhamid Abaaoud compare in un video dell'Isis girato mentre è al volante di un veicolo che trascina cadaveri mutilati verso una fossa comune.