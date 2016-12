Strage di Nizza, video mette in dubbio l'identità dell'attentatore

Un video su YouTube pone un inquietante interrogativo sull'identità dell'autore della strage di Nizza, identificato come Mohamed Lahouaiej Bouhlel. Nella registrazione un uomo, che sembra davvero corrispondere nei tratti del volto a Bouhel, spiega di avere appreso la notizia dell'attentato e di essere assolutamente estraneo ai fatti di Nizza. "Vi prego per favore di fare accertamenti prima di mettere nei guai la gente. Io mi trovo in Tunisia", dice.