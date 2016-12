Chi era Omar Mateen, il killer della strage di Orlando

Omar Seddique Mateen, il killer della strage di Orlando, aveva 29 anni e lavorava come guardia privata per la sicurezza. Era stato sposato e aveva un figlio di tre anni. Il giovane viveva a Fort Pierce, il capoluogo della contea di St. Lucie, in Florida. Secondo quanto ha reso noto la polizia di Orlando, il 29enne aveva acquistato legalmente appena pochi giorni fa due armi da fuoco: una pistola e un fucile.